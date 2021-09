Nantes Muséum d'histoire naturelle de Nantes Loire-Atlantique, Nantes 30 ans d’émotion Muséum d’histoire naturelle de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dimanche 10 octobre – 10h00 Trente ans de Fête de la Science ! Trente ans de découvertes liées pour beaucoup aux progrès techniques. En matière d’observation, la microscopie électronique, notamment par balayage nous a ouvert des horizons extraordinaires dans le domaine de l’infiniment petit. A l’opposé, l’imagerie numérique, la cartographie, la localisation par GPS permettent des synthèses rapides. Les outils statistiques donnent accès à des données sur les populations tandis que les recherches sur l’ADN cadrent la notion d’espèce… et comment ne pas s’émerveiller de l’utilisation de l’ADN « environnemental » qui traque des espèces invisibles (et des virus dans les eaux usées). A l’aide d’exemples de conférences de la SSNOF, de travaux publiés dans notre revue et de thèses primées par notre association, nous présentons quelques avancées spectaculaires dans les études scientifiques naturalistes depuis quelques décennies. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

