Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille Museum d’histoire naturelle de Marseille. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Au travers d’une série d’expériences réalisées en atelier, les participants sont amenés à constater les effets des variations climatiques sur la température et la salinité des océans et leurs répercussions sur les courants océaniques. Une visite du Muséum réalisée en complément de l’atelier et aidée d’un livret pédagogique, permet aux élèves de constater les conséquences de ces changements sur les espèces et les écosystèmes.

Ateliers scolaires destinés aux éléves des cycles 3 et 4.

Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille
Rue Esperandieu 13004 Marseille

