dimanche 03 octobre – 13h30 à 17h00 Que le changement climatique soit votre passion n°1 ou que vous soyez novices en la matière, venez tester vos connaissances et en apprendre davantage avec La Fresque du Climat dans son format quiz !

Nous animerons en continu cet atelier ludique et collectif d’environ 30 minutes.

Nous découvrirons ensemble les causes et conséquences du dérèglement climatique sous un format “Questions pour un champion” ! Prêts à relever le défi ? Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille Rue Esperandieu 13004 Marseille

