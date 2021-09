Marseille Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille La Fresque de la Biodiversité Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

La Fresque de la Biodiversité Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille, 3 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 03 octobre

Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille Museum d’histoire naturelle de Marseille. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h00 à 15h30

dimanche 03 octobre – 16h00 à 17h30 “L’extinction actuelle va des centaines de fois plus vite que d’autres extinctions” – Bruno

David, Président du Muséum national d’histoire naturelle

L’objectif ? Faire comprendre le rapport IPBES à tous les décideurs et citoyens par un atelier

ludique, collaboratif, visuel et scientifique.

Atelier proposé et animé par l’association “La Fresque du Climat” Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille Rue Esperandieu 13004 Marseille 13004 organisateur : Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille Adresse Rue Esperandieu 13004 Marseille Ville Marseille lieuville Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille Marseille