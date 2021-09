Marseille Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille La Fresque de la Biodiversité au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille La Fresque du Climat. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h00 à 15h30

dimanche 03 octobre – 16h00 à 17h30 Venez comprendre les concepts clés de la biodiversité dans un atelier ludique, visuel, collaboratif et scientifique !

C’est quoi la biodiversité ? Qu’est-ce qui peut perturber l’équilibre d’un écosystème ? Quelles sont les 5 grandes pressions sur la biodiversité ? Quels sont les impacts de nos activités sur la biodiversité ?

Vous saurez répondre à ces questions après 1h30 d’atelier !

2 créneaux sont prévus :

de 14h à 15h30

de 16h à 17h30



Atelier à partir de 15 ans, à partir de 11 ans si présence d’un accompagnateur. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille Rue Esperandieu 13004 Marseille 13004 organisateur : https://fresqueduclimat.org/ Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille

