Marseille Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille La Fresque Océane au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

La Fresque Océane au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille, 3 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 03 octobre

Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille La Fresque Océane. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h00 à 15h30

dimanche 03 octobre – 16h00 à 17h30 Que nous apporte l’océan ? Quelles menaces pèsent aujourd’hui sur cet écosystème ? Comment agir pour le préserver ?

Venez découvrir La Fresque Océane au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille pour répondre à ces questions !

Sur quelles thématiques viendrez-vous tester vos connaissances et en apprendre davantage ?

Premier atelier de 14h à 15h30 sur la biodiversité marine, les services écosystémiques et la pêche.

Deuxième atelier de 16h à 17h30 sur la biodiversité marine, les industries maritimes et la pollution.



A partir de 15 ans, à partir de 11 ans si présence d’un accompagnateur ou accompagnatrice. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille Rue Esperandieu 13004 Marseille 13004 organisateur : https://fresqueoceane.com/ Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille Adresse Rue Esperandieu 13004 Marseille Ville Marseille lieuville Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille Marseille