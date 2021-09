Aurillac Muséum des volcans à Aurillac Aurillac, Cantal Contes et histoires de paysages Muséum des volcans à Aurillac Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

dimanche 03 octobre – 10h30 à 12h00 À 10h30 au Muséum des volcans

Activité parents-enfants (à partir de 4 ans)

Sur inscription au 04 71 48 07 00 (places limitées) Des histoires naissent en regardant des oeuvres anciennes représentant des paysages du Cantal.

Des histoires naissent en regardant des oeuvres anciennes représentant des paysages du Cantal.

Un moment où l'imaginaire survole les monts et les forêts, les rivières et les cascades pour apprendre, rêver et s'amuser.

