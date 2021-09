Toulon Muséum départemental du Var Toulon, Var Médiations libres « Scientifiquement Muséum ! » Muséum départemental du Var Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Médiations libres « Scientifiquement Muséum ! » Muséum départemental du Var, 3 octobre 2021, Toulon. Fête de la science 02 – 03 octobre

Muséum départemental du Var Muséum Départemental du Var. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Des médiateurs scientifiques et culturels seront là, pour vous accompagner au sein du Muséum départemental du Var, librement, dans toutes vos questions, afin de vous faire découvrir les multiples facettes des Sciences de la Vie et de la Terre. Quand sciences et collections sont sources d’innovation pour mieux comprendre le patrimoine géologique et la riche biodiversité qui nous entourent… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Muséum départemental du Var 737 chemin du Jonquet, 83200, Toulon 83000 organisateur : https://museum.var.fr/ws/home/app/collection/expo Muséum départemental du Var

