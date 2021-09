Toulouse Muséum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Expédition nature à deux pas de chez moi Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

samedi 02 octobre – 09h30 Balade nature sur le toit de la ville rose à Pech David.

Point de vue unique entre ville et nature, les coteaux de Pech David sont bien connus des citadins. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment et par qui était géré ce paysage tantôt sculpté par la main de l’Homme tantôt par la Nature ? De prairies en forêt, et de haies en falaises, partons en exploration sur ce haut lieu de la biodiversité toulousaine et à deux pas d’une réserve naturelle.

Le lieu exact du rendez-vous sera communiqué au moment de l’inscription.

En partenariat avec Nature en Occitanie Occitanie>Haute-Garonne

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse 31500 organisateur : https://www.quaidessavoirs.fr/ Muséum de Toulouse

