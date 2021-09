Découverte sensorielle du littoral aquitain (atelier pour les scolaires) Muséum de Bordeaux – sciences et nature, 8 octobre 2021, Bordeaux.

Fête de la science 01 – 08 octobre

Muséum de Bordeaux – sciences et nature Garot Céline. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

A partir du CE2 jusqu’à la 6e

En parallèle à la visite, des animateurs du Muséum plongeront vos élèves dans un bain sensoriel, et donneront à sentir, toucher et entendre le littoral.

Le littoral aquitain, parfois qualifié de plus grande plage d’Europe, s’étend de façon presque rectiligne sur 235 km, du Nord au Sud, de la Pointe de Grave à l’embouchure de l’Adour.

Lorsqu’on quitte le couvert de la forêt de pins pour aller jusqu’à la plage, c’est une succession de milieux naturels que l’on trouve le long de notre chemin. Un festival d’odeurs, de bruits et de textures assaille nos sens et nous renseigne sur la faune et la flore qui jalonnent notre parcours.



Vous diviserez votre classe en trois groupes qui se succéderont en rotation sur trois temps de 40 minutes environ.

Visite de l’exposition (niveau 1 du Muséum), en autonomie, sous la responsabilité de l’enseignant, avec le support, si vous le souhaitez, des outils de visite décrit dans le dossier pédagogique Littoral aquitain. Il s’agit de cartes de recherche en 4 lots correspondant à 4 zones de l’exposition : ligne de côte et dune, estran, océan, bassin d’Arcachon (dossier pédagogique téléchargeable sur le site du Muséum : « Cycle 2 et 3 – Guide de visite autonome » Documents d’aide pour l’exposition Littoral aquitain | Museum Bordeaux – Sciences et nature (museum-bordeaux.fr). Les fiches sont initialement liées au dossier cycle 2 mais sont tout à fait utilisables en cycle 3. Il est possible que les élèves n’aient pas le temps de répondre à toutes les questions.



Temps de croquis dans l’exposition, sous la responsabilité de l’enseignant, avec le support d’un livret dont nous vous fournirons un exemplaire par enfant. (Livret consultable sur le site du Muséum : « Cycle 2 – Livret de visite pour l’élève » Documents d’aide pour l’exposition Littoral aquitain | Museum Bordeaux – Sciences et nature (museum-bordeaux.fr))



Atelier sensoriel (niveau RDC du Muséum) conduit par 2 animateurs du Muséum. L’objectif de cet atelier est d’amener le public à découvrir la faune et la flore du littoral aquitain et à comprendre leur interaction avec les écosystèmes dont ils dépendent. L’approche pédagogique se fera par des expériences sensorielles pour lesquelles les trois sens sollicités seront l’odorat, l’ouïe et le toucher.

Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau 33000 Bordeaux 33000

organisateur : Muséum de Bordeaux – sciences et nature