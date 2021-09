Auxerre Muséum d'Auxerre Auxerre, Yonne Science en Direct | IA, big data et numérique : l’algorithme dans la peau ! Muséum d’Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

lundi 04 octobre – 17h30

lundi 04 octobre – 17h30 Quand les chercheur.es rendent leurs outils intelligents et autonomes, les applications foisonnent !

Un filet de pêche intelligent qui sélectionne les poissons. Des casques de réalité virtuelle pour former les futurs ingénieurs. Ou encore un logiciel pour anticiper les séismes. Les scientifiques nous expliquent leurs projets innovants ! Entre le numérique, l’intelligence artificielle et le big data, la science n’a jamais été aussi technologique. Un programme riche pour une émission résolument connectée ! Rejoignez-nous dès 17h30 pour le grand Quiz des régions en duplex depuis le Muséum d’Auxerre en Bourgogne-Franche-Comté ! Bourgogne-Franche-Comté>Yonne

