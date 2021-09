Nancy Muséum-Aquarium Meurthe-et-Moselle, Nancy Direction : l’aventure ! Muséum-Aquarium Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Direction : l’aventure ! Muséum-Aquarium, 8 octobre 2021, Nancy. Fête de la science 05 – 08 octobre

Muséum-Aquarium Muséum Aquarium de Nancy. Entrée libre En présentiel Scolaires. Atelier mystère où les élèves doivent choisir entre différents parcours, démontrant la diversité des animaux migrateurs (poissons, insectes, mammifères, amphibiens…) Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Muséum-Aquarium 34 rue sainte Catherine 54100 organisateur : https://www.museumaquariumdenancy.eu/ Muséum-Aquarium

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Muséum-Aquarium Adresse 34 rue sainte Catherine Ville Nancy lieuville Muséum-Aquarium Nancy