Nancy Muséum-Aquarium Meurthe-et-Moselle, Nancy On mange quoi à midi ? Muséum-Aquarium Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

On mange quoi à midi ? Muséum-Aquarium, 10 octobre 2021, Nancy. Fête de la science 09 – 10 octobre

Muséum-Aquarium Muséum Aquarium de Nancy. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 09h30

samedi 09 octobre – 14h00 à 17h30

dimanche 10 octobre – 09h30

dimanche 10 octobre – 14h00 à 17h30 Jeu autour des réserves faites par certaines espèces migratrices pour réussir à tenir tout au long de leur migration. Les visiteurs devront tenter d’apporter assez de nourriture à différents animaux pour qu’ils puissent faire leur migration. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Muséum-Aquarium 34 rue sainte Catherine 54100 organisateur : https://www.museumaquariumdenancy.eu/ Muséum-Aquarium

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Muséum-Aquarium Adresse 34 rue sainte Catherine Ville Nancy lieuville Muséum-Aquarium Nancy