samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Le musée Wolframines propose une randonnée découverte sur le thème des richesses du sous-sol et l’histoire minière du secteur de la Bosse / forêt des Colettes.

Ce site, véritable « originalité » géologique, exploité depuis l’époque Gallo-romaine est un lieu unique dans le monde de la Géologie.

Vous découvrirez certains vestiges de ce passé minier et l’histoire de l’exploitation du kaolin et du Wolfram. Une randonnée pour petits et grands où l’on s’initiera également à la reconnaissance des roches et des minéraux.

