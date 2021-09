Chalon-sur-Saône Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Présentation des travaux de Jean-Paul Thevenot sur les pointes de silex de Volgu Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

samedi 09 octobre – 15h00 Les pointes de Volgu, dont treize sont conservées au musée Vivant Denon, intriguent par leurs qualités techniques et esthétiques. Ces longs silex taillés en forme dite de « feuilles de laurier » révèlent toute la technicité des artisans du Néolithique. À l’occasion de la Fête de la Science 2021, le musée Vivant Denon cherche à mettre en perspective les données dégagées par Jean-Paul Thevenot, issues de leur étude pétrographique, technique et archéologique, avec les gestes techniques de Florent Le Mené et la modélisation 3D d’une pointe réalisée par Emmanuel Hamon et Matthieu Thivet. Cette journée permettra ainsi aux visiteurs de découvrir les tenants et les aboutissants de l’archéologie expérimentale. Bourgogne-Franche-Comté>Saône-et-Loire

