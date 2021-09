Orgon Musée Urgonia Bouches-du-Rhône, Orgon Journée Paléontologique Musée Urgonia Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 08h45 à 16h00 Le musée Urgonia en partenariat avec la société Omya, organise dans le cadre de la fête de la Science, le samedi 09 octobre, une journée paléontologique :

Le matin, le public participera à la recherche et la récolte de fossiles dans la carrière d’Orgon, ouverte à cette occasion par l’exploitant. Rendez-vous à 8h45 (un plan pour accéder au lieu de rassemblement sera envoyé à chaque participant). Prévoir masse, burins, casquettes et lunettes si le soleil est au rendez-vous.

Le pique-nique sera tiré des sacs entre 12h et 13h30 dans le jardin du monastère de Notre-Dame-de-Beauregard.

L’après-midi se poursuivra par un atelier, spécialement aménagé pour l’occasion, qui permettra aux participants de découvrir et de s’exercer à l’art du dégagement des fossiles récoltés le matin. Port du masque obligatoire.

