Troyes Musée Saint-Loup Aube, Troyes L’antre du dragonologue Musée Saint-Loup Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

L’antre du dragonologue Musée Saint-Loup, 3 octobre 2021, Troyes. Fête de la science 01 – 03 octobre

Musée Saint-Loup Musées de la Ville de Troyes. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 10h00

vendredi 01 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Un spectacle totalement loufoque et dans un délire patascientifique, découvrez un muséum d’histoire naturelle dragonologique. Le dragonologue et son assistant sont accompagnés de Nénétte (dragon femelle recueillie et domestiquée). Grand Est>Aube

Musée Saint-Loup Rue de la Cite 10000 Troyes 10000 organisateur : https://www.musees-troyes.com/ Musée Saint-Loup

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Musée Saint-Loup Adresse Rue de la Cite 10000 Troyes Ville Troyes lieuville Musée Saint-Loup Troyes