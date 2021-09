Troyes Musée Saint-Loup Aube, Troyes Découverte en famille des animaux fantastiques Musée Saint-Loup Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Découverte en famille des animaux fantastiques Musée Saint-Loup, 3 octobre 2021, Troyes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Musée Saint-Loup Musées de la Ville de Troyes. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h30

samedi 02 octobre – 16h00 à 17h30

dimanche 03 octobre – 14h00 à 15h30

dimanche 03 octobre – 16h00 à 17h30 Visite-atelier intergénérationnelle à partir de 7 ans, autour des animaux fantastiques parmi les collections du musée suivi d’un atelier créatif. Grand Est>Aube

Musée Saint-Loup Rue de la Cite 10000 Troyes 10000 organisateur : https://www.musees-troyes.com/ Musée Saint-Loup

