Savoie

Visite guidée de La Route de l’Opinel par Maxime Opinel Musée Opinel, 9 octobre 2021, Saint-Jean-de-Maurienne. Fête de la science 02 – 09 octobre

Musée Opinel Musée Opinel. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 14h00 Pour La Fête de la Science, le Musée Opinel vous propose une visite guidée thématique de La Route de l’Opinel ! Maxime Opinel, directeur du musée Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne, vous montre les lieux historiques de fabrication et de vie de la famille Opinel à Gévoudaz. Cette visite se focalise sur les manières de production d’autrefois(notamment l’utilisation de la force hydraulique) et la vie du hameau à cette époque.Rendez-vous au Musée Opinel. Les participants doivent prévoir une voiture pour le déplacement entre le musée et Gévoudaz (environ 6km). Auvergne-Rhône-Alpes>Savoie

Musée Opinel 25 Rue Jean Jaurès 73300 organisateur : https://www.chambery.fr/galerie.eureka Musée Opinel

