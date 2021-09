Faverges-Seythenex Musée numérique de la Micro-Folie de Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex, Haute-Savoie Projection-concert “CosmoSono” Musée numérique de la Micro-Folie de Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex

Haute-Savoie

8 octobre 2021

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h30 à 20h00 Les ondes gravitationnelles, échos de nos origines, propose un voyage fascinant à travers l’art et la science, en quête de nos origines, dans le contexte des découvertes passionnantes de la science contemporaine. Cette création célèbre les débuts de l’astronomie multi-langagière dont nous sommes les témoins vivants.

Avec Kryštof Mařatka, création musicale, trans-instruments archaïquesRaphaël Dallaporta, artiste photographe, co-direction artistique

Karine Lethiec, alto et direction artistique

Tony Di Napoli, lithophones

Anne-Cécile Cuniot, flûteLaurène Durantel, contrebasse

Et Peter Wolf, astrophysicien, SYRTE, Observatoire de Paris. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

Musée numérique de la Micro-Folie de Faverges-Seythenex Pl Marcel Piquand 74210 Faverges-Seythenex 74210

