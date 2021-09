Rumilly Musée Notre Histoire Haute-Savoie, Rumilly Visite des réserves du musée Musée Notre Histoire Rumilly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Rumilly

Visite des réserves du musée Musée Notre Histoire, 6 octobre 2021, Rumilly. Fête de la science 06 octobre

Réservation obligatoire Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30 Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache dans les coulisses du musée ?

Un musée est avant tout une collection d’œuvres et d’objets. Mais ceux-ci ne peuvent pas être exposés en permanence. Les réserves permettent alors de les stocker et d’assurer leur conservation.

En plus des objets témoins du passé de la ville, les réserves du musée Notre Histoire abritent un grand nombre d'objets insolites acquis aux origines du musée… Venez les découvrir lors de cette visite inédite !

Musée Notre Histoire 5 place de la Manufacture 74150 Rumilly

