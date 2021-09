Limoges Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Haute-Vienne, Limoges La roue de la Zic Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

La roue de la Zic Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges, 8 octobre 2021, Limoges. Fête de la science 07 – 08 octobre

Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges beaub fm. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Plateau radio : interviews du public mais aussi des différents intervenants/des organisateurs etc. Ces entretiens seront disponibles sur le site de beaubfm.org après l’événement

Animation : “la roue de la zic”

Une “roue de la fortune” avec inscrit 20 styles musicaux sera tournée pour faire découvrir des morceaux au public

Après écoute un mini questionnaires sera remis aux participants pour avoir leurs avis sur si ils ont aimés ou non, si la musique était trop ou pas assez fort…

Suite au questionnaire, une discussion se fera sur les styles et goûts, suivi de la projection d’un entretien vidéo avec les auteurs du livre “le cerveau musicien” pour expliquer comment le cerveau réagi à la découverte d’un nouveau morceau de musique

La borne d’arcade Loga Ryhtme la Fédération Hiero sera disponible Nouvelle-Aquitaine>Haute-Vienne

Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges 8bis place Winston Churchill 87000 Limoges 87000 organisateur : Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges

