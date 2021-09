Limoges Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Haute-Vienne, Limoges Archeologie Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Fête de la science 07 – 10 octobre

Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges
Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Si le Bassin de Brive est réputé en archéologie pour ses nombreuses cavités, les œuvres d’art laissées par les populations de chasseurs-collecteurs préhistoriques sont beaucoup moins connues. Pourtant, outre des objets de parures, certains sites ont livré des plaquettes gravées dont le style couvre une bonne partie du Paléolithique récent.

En montrant des fac-similés de ces plaquettes, l’idée est de confronter la vision que le public peut avoir de la Préhistoire et la réalité.

A partir de ces objets, ils se retrouveront avec les mêmes questionnements que les archéologues sur ces objets : comment ont-ils été fabriqués ? De quand datent-ils ? Quels sont les sujets traités ? Quelle peut-être leur signification ?

Ils apprendront aussi à fabriquer leur propre plaquette gravée à l'aide de fusain et d'outils en silex.

Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges
8bis place Winston Churchill 87000 Limoges

