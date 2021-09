Limoges Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Haute-Vienne, Limoges Mines et minerais en Limousin Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Mines et minerais en Limousin Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges, 10 octobre 2021, Limoges. Fête de la science 07 – 10 octobre

Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges societe de géologie du Limousin. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Atelier qui présente l’important passé minier du Limousin, la diversité des minerais et minéraux qui y ont été exploités au cours des temps et leurs différents modes de formation. Objectifs:

– faire découvrir ce patrimoine historique et technique à nos concitoyens

– rassembler sur un même projet 3 associations liées à la géologie Nouvelle-Aquitaine>Haute-Vienne

Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges 8bis place Winston Churchill 87000 Limoges 87000 organisateur : Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Adresse 8bis place Winston Churchill 87000 Limoges Ville Limoges lieuville Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Limoges