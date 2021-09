Limoges Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Haute-Vienne, Limoges Le Parcours de l’énergie Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Exposition qui retrace les étapes de l’énergie : elle aborde notamment les différentes ressources d’énergie (fossiles et renouvelables), la transformation, la distribution et les moyens pour économiser l’énergie. Claire et ludique, elle s’adresse aux petits comme aux grands (primaires, collégiens,

lycéens, adultes). Chaque thème peut être abordé indépendamment et est accompagné par un petit jeu rendant la visite vivante et interactive.

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les énergies sous toutes ses formes

• Saisir les mécanismes de transformation de l’énergie primaire en

énergie secondaire.

• Appréhender l’acheminement de l’électricité.

• Réfléchir sur l’utilisation de l’énergie au quotidien. Proposer des gestes

simples à mettre en application (éco-gestes) Nouvelle-Aquitaine>Haute-Vienne

Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges 8bis place Winston Churchill 87000 Limoges 87000 organisateur : Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges

