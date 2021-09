Limoges Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges La recherche des émotions Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Limoges

La recherche des émotions Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges, 10 octobre 2021, Limoges. Fête de la science 07 – 10 octobre

Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges ENSCI-ENSIL -sepcialite eau environnement. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Les participants sont invités à faire tourner une roue pour sélectionner au hasard une émotion et choisir la carte qui présente un sujet de recherche en environnement qui leur provoque cette émotion.

Les participants doivent ensuite mimer cette émotion devant un miroir pour remporter un objet souvenir. Nouvelle-Aquitaine>Haute-Vienne

Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges 8bis place Winston Churchill 87000 Limoges 87000 organisateur : Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges

Détails Autres Lieu Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Adresse 8bis place Winston Churchill 87000 Limoges Ville Limoges lieuville Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Limoges