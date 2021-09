Limoges Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Haute-Vienne, Limoges De la Lune aux galaxies lointaines, un espace de découvertes Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

De la Lune aux galaxies lointaines, un espace de découvertes Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges, 8 octobre 2021, Limoges. Fête de la science 07 – 08 octobre

Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges ADAES. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. A l’aide de présentations, de photos, de vidéos et de maquettes, présenter diverses découvertes de l’histoire de l’astronomie.

Faire participer les jeunes pour qu’ils expriment ce qu’ils auraient ressenti s’ils avaient été à l’origine de ces découvertes.

Amener les élèves à faire LEUR découverte durant la séance: observer, comprendre et conclure que les éclipses de Lune et de Soleil.

En semaine pour les scolaires, suivant horaires à ajuster en fonction des réservations. Par groupes. Séances de 45′ à 60′, à ajuster. Nouvelle-Aquitaine>Haute-Vienne

