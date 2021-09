Limoges Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Haute-Vienne, Limoges Découverte d’un mode de production : le Commerce Equitable, alternative à une agriculture intensive Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Artisans du monde. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Par l’exemple de la filière ananas, les élèves seront sensibilisés aux modes de production intensifs et aux conséquences environnementales et humaines de ces dernières.

Par la présentation des coopératives partenaires du réseau Artisans du Monde, ils prendront conscience des alternatives possibles grâce au Commerce Equitable en matière de production des fruits exotiques et de rémunération des producteurs. L’action se soldera par la découverte des produits exotiques commercialisés par ADM (dégustation). L’action mettra l’accent sur le fait que les émotions liées aux plaisirs de bouche ne sont pas incompatibles avec une consommation responsable et respectueuse de l’environnement. Nouvelle-Aquitaine>Haute-Vienne

