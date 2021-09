Limoges Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Haute-Vienne, Limoges Espace Temps Énergie Musee National Adrien Dubouche- Cité de la céramique – Sèvres & Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 “La raison a beau crier, l’imagination a établi dans l’homme une seconde nature » – Pensées de Pascal

Puissances de10, exponentielle…Mathématiques rébarbatives…? Tentons des approches interactives.

Dans la frise Espace-Temps-Énergie : remontons le temps jusqu’à la naissance de l’univers il y a 13,8 milliards d’années, en parallèle aux unités / espace, énergie dont la consommation en exponentielle a peut-être engendré à la fois le meilleur et le pire !

Du bas de l’échelle de l’énergie : la pomme de Newton – tombée sur sa tête, elle lui aurait permis la découverte des lois de la gravité – illustrant l’unité de base d’énergie à notre niveau humain, jusqu’aux chiffres astronomiques au niveau de notre planète.

Voir, apercevoir, discerner, ne pas croire aveuglément : des résultats visés en combinant le rationnel et l’imaginaire pour contribuer à infléchir nos comportements en prise avec le Changement Climatique, objet de l’association ALDER Climat Énergie, telle est notre ambition. Nouvelle-Aquitaine>Haute-Vienne

