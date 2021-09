Narbonne musée Narbo Via Aude, Narbonne Visite coulisse au Narbo Via musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Visite coulisse au Narbo Via musée Narbo Via, 9 octobre 2021, Narbonne.

Réservation conseillée Grand public.

samedi 09 octobre – 11h00 à 12h15 Ouvert en mai 2021 et situé à l’entrée Est de la ville le long du canal de la Robine, le musée Narbo Via présente, sur plus de 3 000 m2 d’espaces d’exposition, une collection exceptionnelle de 1 300 oeuvres dont 760 fragments de monuments funéraires exposés dans un immense mur modulable. Le parcours de visite permet de découvrir la cité romaine de Narbo Martius sous tous ses aspects : son organisation sociale, son urbanisme, ses maisons et décors, sa vie économique et portuaire. De nombreux dispositifs de médiation numérique ponctuent le parcours, avec notamment des alcôves immersives qui permettent de découvrir la ville antique et son port grâce à des restitutions en trois dimensions.

Visite du musée en compagnie d’Henry et Isabelle Arqué, créateurs des maquettes de bateaux du musée et d’Ambroise Lassalle, conservateur du patrimoine et coordonnateur du projet. En atelier, les maquettistes auront l’occasion de présenter le processus de création d’une maquette. Occitanie>Aude

musée Narbo Via 50 Avenue de Gruissan 11100 Narbonne 11100 organisateur : musée Narbo Via

