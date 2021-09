La Rochelle Musée Maritime de La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Mission Météo Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Mission Météo Musée Maritime de La Rochelle, 8 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 08 octobre

Musée Maritime de La Rochelle Christian GOICHON. Entrée libre En présentiel Scolaires. Découverte de la météorologie et de ses instruments avec la réalisation du bulletin météo du jour, lecture d’une carte météo pour aborder le versant prédictif et visite du France I, ancienne frégate météo pour connaitre l’histoire de cette science et mieux appréhender son évolution. Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Musée Maritime de La Rochelle Place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle 17000 organisateur : Musée Maritime de La Rochelle

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Musée Maritime de La Rochelle Adresse Place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle Ville La Rochelle lieuville Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle