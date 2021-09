La Rochelle Musée Maritime de La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle l’Arctique change de couleurs Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

l’Arctique change de couleurs Musée Maritime de La Rochelle, 8 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 08 octobre

Musée Maritime de La Rochelle Christian GOICHON. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le changement climatique impacte fortement les sphères polaires, Tobias et Sophie navigateurs de retour d’une expédition au Groenland sur le voilier Northabout proposent des expériences sur l’effet Albédo, la montée des eaux afin de mieux appréhender les problématiques de l’océan arctique face aux changement climatique.

Thèmes abordés : le milieu arctique, sa biodiversité et son futur

Accès par demi groupe peut être couplé avec la visite de l’expo Climat Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Musée Maritime de La Rochelle Place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle 17000 organisateur : Musée Maritime de La Rochelle

