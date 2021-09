La Rochelle Musée Maritime de La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Sous l’Océan, le tintamarre dans le Monde du Silence Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

mercredi 06 octobre – 18h30 à 20h00 L’environnement sous-marin est rempli de désordre sonore. Les problématiques de la pollution sonore commencent à se faire entendre. Venez plonger avec nous pour comprendre les impacts des activités humaines sur les animaux marins.

conférences et ateliers interactifs

Cette rencontre s’appuie sur la mise à disposition en amont de l’intervention du documentaire SONIC SEA mis à disposition par l’équipe de NRDC -Natural Resources Defense Councilhttps://www.sonicsea.org/filmhttps://www.sonicsea.org/film Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

