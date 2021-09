La Rochelle Musée Maritime de La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Larguez les amarres ! Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Fête de la science 07 octobre

Musée Maritime de La Rochelle Christian GOICHON. Entrée libre En présentiel Scolaires. Des soutes à la passerelle de navigation, l’équipage doit tout vérifier et préparer l’avitaillement pour une mission de 30 jours du France I. Livre de bord, carte marine et instruments de navigation n’auront plus de secrets pour notre équipage.

Thèmes abordés : météorologie, prévisions, navigation, histoire des sciences Atelier suivi d’une visite sur le France 1 Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Musée Maritime de La Rochelle Place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle 17000 organisateur : Musée Maritime de La Rochelle

