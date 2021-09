La Rochelle Musée Maritime de La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Du portulan au satellite Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Musée Maritime de La Rochelle Christian GOICHON. Entrée libre En présentiel Scolaires. Des portulans aux cartes marines actuelles, notre vision du monde a évolué avec la découverte de nouveaux horizons. Cet atelier propose une approche de la représentation cartographique du monde maritime d’hier et d’aujourd’hui ainsi qu’une histoire des instruments de navigations

Thèmes abordés : cartographie, navigation, astronomie, histoire des sciences Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

