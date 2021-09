La Rochelle Musée Maritime de La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Embarquez à bord d‘un navire scientifique et participez à l’exploration des océans Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Embarquez à bord d'un navire scientifique et participez à l'exploration des océans Musée Maritime de La Rochelle, 7 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 04 – 07 octobre

Musée Maritime de La Rochelle Christian GOICHON. Entrée libre En présentiel Scolaires. Durant plusieurs siècles, l’exploration des océans a suscité beaucoup d’imaginaire Au 21ème siècle, le développement des navires scientifiques a permis la découverte de nombreuses espèces et la compréhension de nombreux phénomènes physiques. Embarquez avec nous a bord de l’un de nos trois navires scientifiques et participez à l’exploration du milieu marin. Trois navires spécifiques pour répondre à des objets de recherches différents : la météorologie avec le France I, la géologie avec le Glomar challenger, et la biologie avec le Thalassa.

Thèmes abordés : Campagnes océanographiques et météorologiques, métiers scientifiques et maritime Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Musée Maritime de La Rochelle Place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle 17000 organisateur : Musée Maritime de La Rochelle

