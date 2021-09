La Rochelle Musée Maritime de La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Le Trafic commercial maritime du XVIIIème siècle Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Musée Maritime de La Rochelle Christian GOICHON. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Venez découvrir les navires avec leurs capitaines, leurs cargaisons, en partance de la Rochelle, pour les côtes de France et du monde en 1787. Des cartes interactives et des outils Web vous emmènent au large, dans un océan de données historiques pour comprendre l’importance des ports.

Thèmes abordés : trafic portuaire – navigation à voile – incertitude – capitaines flibustiers ou fraudeurs – marchandises et tonnage des navires – pêche – histoire – géographie Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

