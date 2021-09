La Rochelle Musée Maritime de La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Petite histoire de la navigation Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Petite histoire de la navigation Musée Maritime de La Rochelle, 8 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 08 octobre

vendredi 08 octobre – 18h30 De la navigation côtière à la navigation hauturière, des frêles embarcations jusqu’aux super cargos d’aujourd’hui, comment peu à peu les hommes se sont avancés sur l’immensité bleue et ont appris à se repérer. Comment face aux dangers, qui ont inspirés force de croyances et légendes, ils se sont mis à observer pour comprendre l’océan, ce qui a conduit à la naissance d’un nouveau domaine scientifique : l’océanographie.

