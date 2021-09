Montauban Musée Ingres Bourdelle Montauban, Tarn-et-Garonne Exposition temporaire : Georges Rousse « Espace, Couleur, Épiphanie » Musée Ingres Bourdelle Montauban Catégories d’évènement: Montauban

dimanche 03 octobre – 10h00 C’est avec la découverte du Land Art et du Carré noir sur fond blanc de Malevitch que Georges Rousse choisit d’intervenir dans le champ photographique établissant une relation inédite de la peinture à l’Espace. Il investit alors des lieux abandonnés qu’il affectionne depuis toujours pour les transformer en espace pictural et y construire une œuvre éphémère, unique, que seule la photographie restitue.

Pour permettre aux spectateurs de partager son expérience de l’espace, il présente, dès le début des années 80, ses images en tirages de grand format. Cette œuvre forte et singulière, qui déplace les frontières entre les médias traditionnels, s’est immédiatement imposée dans le paysage de l’art contemporain.

La salle du Prince Noir s’est ouverte depuis la rénovation du musée Ingres Bourdelle à des installations d’artistes contemporains. Georges Rousse succédera ainsi à Miguel Chevalier.

Les éléments emblématiques de cette bâtisse médiévale, briques, pilastres et voûtes, se transformeront durant une année en un espace pictural contemporain, uniquement construit d’un seul point de vue, celui de l’artiste lors de sa création. Chaque visiteur en se déplaçant dans la salle recherchera cette focale et placera alors, le temps d’une vision, son regard dans celui de l’artiste.

Afin de rendre compréhensible le cheminement créatif de Georges Rousse, plusieurs croquis préparatoires seront présentés dans la salle Chandos, attenante à la salle du Prince Noir. Cette exposition sera organisée autour du grand tirage photographique réalisé par Georges Rousse à cette occasion. Ce cliché remet à plat la vision tridimensionnelle de l’espace ainsi traité, venant déstabiliser le regard du spectateur. Occitanie>Tarn-et-Garonne

