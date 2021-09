Creil Musée Gallé-Juillet Les métiers de l’archéologie Musée Gallé-Juillet Creil

Les métiers de l’archéologie Musée Gallé-Juillet, 6 octobre 2021, Creil. Fête de la science 06 octobre

Musée Gallé-Juillet musée Gallé-Juillet. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Pour la fête de la science 2021, le musée Gallé-Juillet vous propose de découvrir les métiers de l’archéologie. Un atelier manuel est proposé, de manière à comprendre les grands principes des découvertes archéologiques, ainsi que le rôle de chaque spécialité de ce domaine (en particulier la carpologie, et l’archéozoologie). Les manipulations faites pendant cet atelier, et encadrées par un spécialiste, permettront de vous glisser dans la peau d’un archéologue ! Hauts-de-France>Oise

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand 60100 Creil 60100 organisateur : Musée Gallé-Juillet

