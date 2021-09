Montpellier Musée Fabre Hérault, Montpellier Les apprentis docteurs des oeuvres d’art Musée Fabre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Les apprentis docteurs des oeuvres d’art Musée Fabre, 3 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 02 – 03 octobre

Musée Fabre. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Deux ateliers à découvrir en famille où les enfants partent à la découverte des œuvres du musée : comment sont-elles fabriquées ? Comment les protège-t-on ? Occitanie>Hérault

Musée Fabre 39 Boulevard Bonne Nouvelle 34000 Montpellier

