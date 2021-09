Saint-Romain-en-Gal Musée et sites gallo-romains de SaintRomain-en-Gal Rhône, Saint-Romain-en-Gal Fête de la Science 30e édition au Musée de Saint Romain en Gal Musée et sites gallo-romains de SaintRomain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Romain-en-Gal

Fête de la Science 30e édition au Musée de Saint Romain en Gal
2 – 03 octobre

Entrée libre
Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Pour la 30eme fête de la science, le musée vous invite à un week-end de médiation et d’échanges autour de nos passions d’archéologues, pour partager avec nos visiteurs « l’émotion de la découverte » ; traces et empreintes du passé nous racontent ce monde disparu pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Tel Sherlock Holmes, cherchez les indices ; en fonction de votre âge à chacun son activité, visites, conférences, animations et ateliers rythmeront le week-end.

Programme détaillé en cours d’élaboration

Conférence « Empreintes »

Auditorium : samedi 15 H00

André Desmarais (chercheur associé, laboratoire archéorient, Maison de l’Orient méditerranéen)

Comment l’étude des d’empreintes laissées par des artisans potiers du passé peut venir compléter la recherche pour déterminer leur rôle et mobilité sociale



Rencontre, échanges avec le public

Tony Sylvino, archéologue, (chercheur associé, laboratoire Arar, Maison de l’Orient méditerranéen)



Visite contée à deux voix de l’exposition « l’Odyssée des femmes »

Samedi à 15h (dès 6 ans)

par la compagnie « les chuchoteurs d’histoires »

Visite de l’exposition

Dimanche à 16 h 30





