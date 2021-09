Fourmies Musée du Textile et de la Vie Sociale Fourmies, Nord L’Envers du verre Musée du Textile et de la Vie Sociale Fourmies Catégories d’évènement: Fourmies

Nord

L’Envers du verre Musée du Textile et de la Vie Sociale, 3 octobre 2021, Fourmies. Fête de la science 02 – 03 octobre

Musée du Textile et de la Vie Sociale Ecomusée de l’Avesnois. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 L’exposition L’Envers du Verre vous invite à découvrir toute la richesse d’une matière que nous manipulons chaque jour, mais qui garde bien des mystères. Grâce à de très nombreux d’objets, des films, des photographies issus des collections de l’écomusée de l’Avesnois, mais aussi d’autres institutions (musées des Hauts-de-France, Musée National des Arts et Métiers, collectionneurs, designers, Meilleurs Ouvriers de France, INA), l’exposition nous plonge dans les secrets de sa composition, de ses propriétés et nous dévoile les coulisses de sa fabrication.

Liquide et solide, opaque et transparent, résistant et fragile, rigide et souple, énergivore et recyclable, les propriétés du verre se révèlent à la fois ambivalentes mais ô combien infinies ! En écho à la nature complexe et toute en contraste de ce matériau, une série de jeux d’opposition rythme la scénographie et invite à un dialogue entre les objets. Quatre parcours thématiques vous proposent d’appréhender le verre sous toutes ses facettes en mêlant archéologie, ethnologie, art, design, sciences et techniques.

D’autres actions auront lieu comme :

– Une conférence olfactive de l’Osmothèque le dimanche 3 octobre 16 h

– Un atelier petits-nez 15 h Hauts-de-France>Nord

Musée du Textile et de la Vie Sociale Place Maria Blondeau 59610 Fourmies 59610 organisateur : Musée du Textile et de la Vie Sociale

Détails Catégories d’évènement: Fourmies, Nord Autres Lieu Musée du Textile et de la Vie Sociale Adresse Place Maria Blondeau 59610 Fourmies Ville Fourmies lieuville Musée du Textile et de la Vie Sociale Fourmies