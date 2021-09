Fourmies Musée du Textile et de la Vie Sociale Fourmies, Nord conférence Olfactive par le conservatoire international des parfums Musée du Textile et de la Vie Sociale Fourmies Catégories d’évènement: Fourmies

Musée du Textile et de la Vie Sociale Ecomusée de l’Avesnois. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 16h00 à 17h30 «Les grands jalons de l’Histoire de la

parfumerie » *

Découvrez ou redécouvrez les chefs d’oeuvre qui ont

marqué l’histoire de la parfumerie.

Nous vous proposons un voyage olfactif qui démarre à

l’Antiquité, passe par le Moyen Age, et qui s’attardera

sur l’Age d’or de la parfumerie moderne. Hauts-de-France>Nord

