dimanche 03 octobre – 14h30 Initiation au monde de l’odorat et de la Parfumerie

Pour les enfants.

A travers 3 activités ludiques, les enfants éveilleront leur

sens de l’odorat en partant à la découverte du monde des parfums

– L’origine des odeurs

– Découverte des familles de matières premières

