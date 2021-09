Paris Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris Le chantier des 1000 constats Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le chantier des 1000 constats Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 1 octobre 2021, Paris. Fête de la science 01 octobre

Musée du quai Branly – Jacques Chirac Poinsot. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 10h00 A partir d’un recensement effectué en juillet 2020, le Département du patrimoine et des collections a établi qu’environ 1000 objets présentés en vitrines depuis plusieurs années – pour beaucoup chefs-d’œuvre de la collection – nécessitaient la mise à jour des informations relatives à l’évolution de leur état de conservation : état des lieux… Île-de-France>Paris

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 Quai Branly 75007 Paris 75007 organisateur : Musée du quai Branly – Jacques Chirac

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée du quai Branly – Jacques Chirac Adresse 37 Quai Branly 75007 Paris Ville Paris lieuville Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris