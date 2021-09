Moirans-en-Montagne Musée du jouet Jura, Moirans-en-Montagne C’est quoi un robot ? « Nours et ses amis » Musée du jouet Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne

C’est quoi un robot ? « Nours et ses amis » Musée du jouet, 8 octobre 2021, Moirans-en-Montagne. Fête de la science 05 – 08 octobre

Musée du jouet Musée du Jouet – Moirans-en-Montagne. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Nours cherche à rejoindre ses amis. A gauche ? A droite ? Demi-tour ? Le chemin est semé d’embûches à éviter. A l’aide du petit robot Ozobot, les élèves s’initient au codage robotique en créant un parcours à suivre. Des codes à placer leur permettront de guider leur robot. L’atelier est précédé d’une visite guidée autour des jouets mécaniques et robots des collections.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : S’initier au codage d’un robot, dessiner un parcours au feutre, travailler en binôme, appréhender les notions de parcours, de direction et d’intelligence artificielle.

DUREE : 1h30 (30 minutes de visite thématique + 1h00 d’atelier)

EFFECTIF : 26 enfants Bourgogne-Franche-Comté>Jura

Musée du jouet 5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne 39260 organisateur : https://www.musee-du-jouet.com/ Musée du jouet

