Archéologie au Musée du Domaine royal de Marly Musée du Domaine royal de Marly Marly-le-Roi

Yvelines

Archéologie au Musée du Domaine royal de Marly Musée du Domaine royal de Marly, 7 octobre 2021, Marly-le-Roi. Fête de la science 02 – 07 octobre

Réservation obligatoire Grand public.

samedi 02 octobre – 10h30

samedi 02 octobre – 15h00

mercredi 06 octobre – 17h30

jeudi 07 octobre – 17h30 Une visite guidée sur le thème Marly et l’archéologie.

Une balade en extérieur à la découverte des traces qui subsistent du château de Marly.

Les dessous du Musée quand l'archéologie sort de sa réserve ; à la rencontre d'objets exposés ou sortis des réserves qui témoignent de la vie à Marly au temps de Louis XIV.

Musée du Domaine royal de Marly La grille Royale, Parc de Marly, 78160, Marly-le-Roi

