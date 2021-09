Mayenne Musée du Château de Mayenne Mayenne Haut en couleurs ! Musée du Château de Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Musée du Château de Mayenne. Entrée libre Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00 à 17h30 L’exposition Êtres et paraître se parera de ses plus beaux atouts pour vous proposer une découverte scientifique de la mode médiévale. Comment les étoffes étaient-elles teintes ? Comment le sait-on aujourd’hui ? Une immersion haute en couleurs pour mieux saisir la société médiévale dans laquelle l’être et le paraître tissent d’étroits liens…

Retrouvez également les activités proposées par le musée du château de Mayenne du 1er au 11 octobre sur le site https://www.museeduchateaudemayenne.fr/ Pays de la Loire>Mayenne

Musée du Château de Mayenne Place Juhel 53100 Mayenne
http://www.museeduchateaudemayenne.fr/

