Marseille Musée d'Histoire de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille – La mauvaise réputation des villes : Marseille seule ville maudite ? (1/2) Musée d’Histoire de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

– La mauvaise réputation des villes : Marseille seule ville maudite ? (1/2) Musée d’Histoire de Marseille, 5 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 05 octobre

Musée d’Histoire de Marseille Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 18h00 Un scandale de corruption, des soupçons de liens avec le crime organisé … Certaines villes où courent les dénonciations finissent par avoir une mauvaise réputation. Discussion autour d’un ouvrage qui analyse les mises en accusation des phénomènes d’improbité publique et la stigmatisation de certaines villes, considérées comme corruptrices et corrompues.

Rencontre publique autour de la sortie de l’ouvrage Maudire la ville. Socio-histoire des dénonciations de la corruption urbaine (Éditions universitaires du Septentrion, (Lille, sept. 2021).

Cet ouvrage est co-dirigée par les chercheurs Nicolas Maïsetti (politiste, Université Eiffel Marne-la vallée) et Cesare Mattina (sociologue, Aix-Marseille Université).

Discussion, en présence des co-directeurs de l’ouvrage, avec : Sylvie Mazzella (sociologue, directrice de recherche au CNRS Mesopolhis) et Médéric Gasquet-Cyrus (sociolinguiste, Aix-Marseille Université, auteur de Dites-le en marseillais).

Un rendez-vous co-organisé par la MMSH (AMU/CNRS) et le laboratoire MESOPOLHIS (AMU/CNRS). Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille 13001 organisateur : Musée d’Histoire de Marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Musée d'Histoire de Marseille Adresse 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Musée d'Histoire de Marseille Marseille